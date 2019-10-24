كتب امير فتحي في الخميس 24 أكتوبر 2019 12:58 مساءً - أثارت ال​إعلام​ية السعودية ​منى أبو سليمان​ جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد مطالبتها بإقامة مكان للعب الأطفال في المساجد، وكتبت عبر صفحتها الخاصة:”لا مانع من وجود مكان لعب للأطفال داخل المسجد بمنطقة مُكيّفة وجانبية ليستطيع الأب رؤية أولاده بسهولة ولتفادي إزعاجهم إذا لم يُصلوا”.

وأضافت: “مطلوب من الآباء إحضار أطفالهم للمسجد لجميع الصلوات منذ الصغر ومنطقة الألعاب تساهم بجعل المسجد مكاناً محبباً لهم”.

وتابعت: “ملحوظة: لعبة النطنيطة خطرة على الأولاد”.

وتعرضت أبو سليمان للكثير من الإنتقادات، إذ إعتبر الكثيرين أن للمساجد حرمة، لافتين إلى أنّ المساجد للخشوع والعبادة وليست حديقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإعلامية منى أبو سليمان تثير الجدل بطلبها إقامة مكان للعب الأطفال في المساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.