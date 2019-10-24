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متابعة بتجــــــــــرد: كشفت مصادر من داخل فيلم “الموقف” عن ملامح الشخصية التي جسدها الفنان الراحل طلعت زكريا، في فيلم العمل. وكان آخر أفلامه، قبل وفاته يوم 8 أكتوبر الماضي، بعد صراعٍ مع المرض.
ويجسد زكريا، في “الموقف”، دور فلاحٍ بسيطٍ يلجأ إليه بطل الفيلم محمد رضا، لتبرئته من جريمة قتل متهم بها، فيعرف منه بعض المعلومات والتفاصيل عن القتيل، كما يمده بأوراقٍ وأدلةٍ تكون في حوزته لمساعدته على إثبات براءته.
لكن القدر لم يُمهل زكريا حتى الانتهاء من تصوير مشاهده في الفيلم، التي تبقى له منها 3 مشاهد. ومن المقرر حذف المخرج ممدوح زكي تلك المشاهد من السيناريو لعدم أهميتهم درامياً، خصوصاً أن مساحة ظهور الممثل الراحل في الفيلم ليست كبيرة.
ويشارك في بطولة “الموقف” منة فضالي، عايدة رياض، إيناس النجار، حسن عبد الفتاح، ريكو ونادية العراقية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رحيله.. تفاصيل شخصية طلعت زكريا في “الموقف” – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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