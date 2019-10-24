ريهانا في عيد ميلاد حبيبها السابق دريك.. ماذا عن علاقتها بحسن جميل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم تصريحها بأنها هي وحبيبها السابق ليسا صديقين، حرصت ريهانا على حضور عيد ميلاد المغني الكندي العالمي دريك، فهل ستعود المياه إلى مجاريها، وماذا عن علاقتها بحسن جميل؟

بحسب مجلة كوزمبليتان، لم تَكُفْ ريهانا عن التحدث والتسامر مع دريك طوال الحفل؛ ما يعني عودة علاقة الصداقة بينهما مرة أخرى، بالرغم من تصريحاتها بعد الانفصال لمجلة فوغ، بأنهما لن يكونا صديقين بعد الآن.

احتفل دريك بعيد ميلاده في أحد الملاهي الليلية في لوس أنجلوس، وحضرت ريهانا بصحبة صديقتين لها وكانت أنيقة للغاية؛ إذ ارتدت إطلالة أحادية اللون باللون الأبيض، عبارة عن تنورة قصيرة وسترة بأكمام طويلة، على حذاء برباط الكاحل باللون نفسه.

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بحسب مصدر مقرب لموقع E! News، مكثت ريهانا في الحفل لساعات طويلة، ورافقت دريك على الطاولة نفسها، وتجاذبا أطراف الحديث الممتزج بالضحكات المستمرة، وكان واضحًا عليهما الاستمتاع معًا بهذه اللحظات الذهبية.

الجدير بالذكر أن علاقة دريك وريهانا لم تنته بالمشاكل أو الصراعات، وبقيت علاقتهما مستمرة يغلفها الود والاحترام، حتى بعد انتهاء علاقة الحب بينهما، إلا أنهما ما زالا صديقين، وهو ما صرحت به ريهانا العام الماضي بعد انفصالهما حيث قالت: "ربما لم نعد صديقين ولكننا لسنا أعداءً، وستظل علاقتنا متزنة؛ فالانفصال اختيارنا سويًا وليس فرضًا علينا".

وبذلك لم يتعدّ حضور ريهانا لهذا الحفل، المجاملة الإنسانية لصديق عزيز على قلبها، وليس من المتوقع عودة الاثنين لعلاقتهما الرومانسية من جديد، فريهانا لا تزال مع حبيبها رجل الأعمال السعودي حسن جميل وربما تستعد للزواج منه في القريب العاجل.