هايلي بالدوين ترد على أغنية سيلينا غوميز الجديدة: "سأقتلك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أن أصدرت سيلينا غوميز أغنيتها الأخيرة التي تقصد بها حبيبها السابق جاستين بيبر، نشرت هايلي بالدوين أغنية "سوف أقتلك" لفرقة كانيبال كوربس.

ونشرت مجلة " كوزموبوليتان"، أنه بعد إصدار سيلينا غوميز لأغنيتها الأخيرة Lose You to Love Me، واجهت عارضة الأزياء هايلي بالدوين وزوجة المغني الكندي جاستين بيبر سيلًا من التعليقات التي تسألها عن أغنية سيلينا غوميز الجديدة، ما اضطرها للحد من التعليقات عبر حسابها على إنستغرام.

السبب الذي دفع هايلي الحد من التعليقات، هو وجود بعض الأشخاص يستشهدون بمقاطع من أغنية سيلينا الجديدة، ويتهمون جاستين بأنه تركها في شهرين فقط ليذهب لأخرى.

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بعد ذلك نشرت هايلي على تويتر أغنية "سوف اقتلك"، ردًا على كلمات أغنية سيلينا غوميز الجديدة المتعلقة بعلاقتها السابقة بجاستين بيبر، حيث اتهمته من خلال كلمات الأغنية أنه استبدلها في شهرين وكان ذلك سهلًا عليه، وتقصد بذلك علاقته بحبيبته وزوجته الحالية هايلي بالدوين، واعتبر المتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي أن هايلي تهدد سيلينا بالقتل بسبب تلك الأغنية.

الجدير بذكره أن جاستين وسيلينا انفصلا في عام 2018 بعد علاقة دامت لمدة تسع سنوات، وبعد فترة قصيرة بدأ جاستين علاقة عاطفية مع عارضة الأزياء هايلي بالدوين، ثم تزوجا رسميًا في المحكمة في شهر سبتمبر لعام 2018، وبعد ذلك أقاما حفل زفاف ثانيًا في شهر أكتوبر لهذا العام حضره الكثير من المشاهير.

ودائمًا يصرح جاستين بأن هيلي أفضل شيء حدث له في حياته، وفي المقابل صرّحت سيلينا بعد زواجه أنها مستعدة للارتباط مرة أخرى ولكنها في الوقت الحالي تركز على مسيرتها الفنية.