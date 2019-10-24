سيف الدين سبيعي: لم أهاجم نضال الأحمدية بسبب سلافة معمار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان السّوري سيف الدين سبيعي، عن أنَّ خلافه مع الصحفية اللبنانية نضال الأحمدية، ليس بسبب ما قالته الأخيرة عن زوجته السّابقة سلافة معمار، وإنّما هو مهاجمة للموقع تحديدًا الذي تملكه الأحمدية.

وقال سبيعي في حديثٍ خاص لـ "فوشيا": "هاجمت الموقع بسبب الطريقة التي يتعاطى بها مع الأخبار الفنية، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بالفنانين السّوريين".

واعتبر سبيعي أنَّ سلافة معمار، ليست بحاجة لمن يدافع عنها، وأوضح أنَّ هجومه على الموقع جاء بسبب طريقته في الطرح والتعاطي مع الخبر خاصةً عندما يتضمن اسم فنانٍ سوري ، وقال: "عناوين المقالات لوحدها تبين العنصرية التي يجب أن يوضع لها حد، مثل عنوان مقالة يتعلق بأحد مشاهد مسلسل قلم حمرة (سلافة تتلمّس عضوها التناسلي) و(ممثلون سوريون خدم عند اللبنانين!)".

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وعن التهديدات التي تلقاها سبيعي من الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية على خلفية هذا الهجوم، قال: "التهديدات قالتها بمقطع فيديو، وهذا ما قالته أمام الجميع، ولا أظن أنَّ القضاء اللبناني بهذه المرحلة فاضي لهيك قصص سخيفة من ناس.. (الله يحسن كبرتنا)، لكن ما عندي مشكلة بهذا الموضوع".

وعن فكرة الاعتزال التي راودت سيف الدين سبيعي في الفترة الأخيرة، قال: "كانت هنالك مرحلة من الإحباط مررت بها، لكن لن أعتزل".

وعلى صعيدٍ آخر انتهى الفنان والمخرج السوري سيف الدين سبيعي، من تصوير فيلم "يحدث في غيابك" في أول أعماله كمخرج سينمائي، بالإضافةِ إلى مشاركته كممثلٍ بمسرحية "هوى غربي" التي يقوم بدور البطولة فيها الفنان غسان مسعود وهي من كتابة ابنته لوتس مسعود.