متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دفعت تصريحات الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد الأخيرة، حول التشابه الكبير بين الفنانتين أمل العوضي وريم عبدالله بسبب عمليات التجميل، إلى الرد عليها لكن بطريقة غير مباشرة.
فقد نشرت ريم عبد الله في إنستغرام حكمة تقول: "من صان حق الناس بالغيب صانوه محفوظ لو هو كان غايب مقامه، ومـن هان خلق الله تعثر وهانوه لـو كان شيخ ومن سلايل زعامه"، وهو ما عتبره متابعون رداً واضحاً على حياة الفهد.
وكانت حياة الفهد قالت خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية: "أولا التجميل بات واضحاً في النجمات، فالكثير منهن أصبحن متشابهات، وآخر شيء رأيته ما قالته أمل العوضي التي أصبحت "تريند" بسبب تشابهها مع الفنانة ريم عبد الله، وأعتقد أنه من الصعب أن تقدم هذه النجمات أدوارا لشخصيات كبيرة في السن".
قبل ذلك، كانت الفنانة الكويتية أمل العوضي عبرت عن صدمتها من تعليقات على فيديو لها نشرته عبر سناب شات، والتي تناولت الإطلالة الجديدة للفنانة ريم عبدالله، وحديث الجمهور عن التشابه الكبير بينهما لدرجة جعلت اسمها "تريند" على وسائل التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر ريم عبدالله ترد على انتقادات حياة الفهد بـ"حكمة".. وهذه علاقة أمل العوضي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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