نشرت الفنانة رانيا فريد شوقى، صورة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وعلقت رانيا فريد شوقى، على الصورة، "استمر في البحث ... هذا هو سر الحياة".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير التي كانت أبرز تعليقاتهم : قمر - مشاء الله -قلبى
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كانت هذه تفاصيل خبر بإطلالة أنيقة رانيا فريد شوقى تتألق فى أحدث ظهورType a message لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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