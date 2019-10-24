بإطلالة أنيقة رانيا فريد شوقى تتألق فى أحدث ظهورType a message

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقى، صورة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت رانيا فريد شوقى، على الصورة، "استمر في البحث ... هذا هو سر الحياة".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير التي كانت أبرز تعليقاتهم : قمر - مشاء الله -قلبى

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