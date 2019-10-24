بعد اعتدائها على أحمد عز 5 معلومات عن شقيقة زينة

القاهرة - لايف ستايل
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبرز لحظة اعتداء نسرين، شقيقة الفنانة زينة، على الفنان أحمد عز أثناء جلوسه مع أحد الصحفيين بمطعم أحد فنادق العلمين بالساحل الشمالي.
ولا يعرف كثيرون تفاصيل عن "نسرين"، شقيقة زينة، خاصة أنها قليلة الظهور، وبيتوتية جدا، وهي الشقيقة الكبرى للنجمة زينة التي لها 4 أشقاء، بنتان وولدان.
نسرين، شقيقة زينة، متزوجة منذ سنوات وهي أم لـ 3 ثلاث أولاد، كما أنها خلافا لشقيقتيها زينة وياسمين ترتدي الحجاب ولا تظهر كثيرا في المناسبات الاجتماعية العامة، وهي ربة منزل ولا تعمل.
وتعيش الفنانة زينة وأسرتها منذ الأمس لحظات صعبة، بعد تداول فيديو أظهر تهجم شقيقتها نسرين وأقارب لها على الفنان أحمد عز في مطعم أحد فنادق العلمين بالساحل الشمالي.
وأظهر الفيديو أن أحمد عز كان جالسًا مع أحد الصحفيين، قبل أن تتجه إليه نسرين، ثم أقارب لها، فتهجموا عليه، ما اضطره لمغادرة مقعده والاتجاه للخارج لاستدعاء الأمن.
ويؤكد هذا الفيديو صدق رواية أحمد عز الذي أكد في محضر رسمي أنه تم الاعتداء عليه، كما يؤكد الفيديو أيضا عدم صحة رواية نسرين شقيقة زينة التي اتهمت أحمد عز بالاعتداء عليها ومحاولة خطف التوأم.
ويظهر الفيديو أيضًا امرأة وطفلين في الخلفية، يقال إنها زينة وتوأمها، دون أن يتسنى لنا التأكد من ذلك، لعدم ظهور وجوههم بشكل واضح.
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