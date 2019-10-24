إليسا تنتقد تجاهل السلطة لصوت الشعب







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: انتقدت الفنانة اللبنانية إليسا تجاهل السلطة اللبنانية لصوت الناس في الشارع عبر حسابها الخاص على "تويتر". حيث غرّدت كاتبة: “شكلن يللي قاعدين عا هالكراسي لا سامعين ولا عا بالن يقوموا. نص اللبنانيين على الطرقات من أسبوع وهني بالـ La La Land.عا رواق. مفكرين الناس رح تزهق وتتعب”.

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