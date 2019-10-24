تراند اليوم : بسبب الامطار .. تأجيل حفل أنغام في المنارة

قررت الجهة المسؤولة عن تنظيم حفل الفنانة أنغام في مركز المؤتمرات الدولية، والذي كان من المقرر إحيائها له غدا الجمعة، إلغاؤه، بسبب الأمطار، ولم يتم تحديد الموعد الجديد حتى الآن.

كما تستعد أنغام، لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية وذلك يوم الأربعاء 6 نوفمبر، في دورته الـ 28، وذلك بعد غيابها عن المهرجان العام الماضي.

يذكر أن أنغام تعمل على اختيار أغاني ألبومها الجديد، بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبومها الأخير “حالة خاصة جدًا”، والذي تضمن العديد من الأغاني المتنوعة التي نالت إعجاب الجمهور.