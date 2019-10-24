فان ديزل يختار كاردي بي رسميا لمشاركته في Fast & Furious 9

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلن الممثل الأمريكي فان ديزل، انضمام مغنية الراب الأمريكية كاردي بي لفريق عمل الجزء التاسع من فيلم الأكشن والإثارة Fast & Furious.

ونشر فان ديزل، عبر حسابه الرسمي على موقع Instagram، مقطع فيديو يجمعه بمغنية الراب الأمريكية من موقع تصوير الفيلم المنتظر وتظهر كاردي بي بملابس واقية للرصاص مرتدية قفازات في يديها.

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النجم العالمي فان ديزل قال في الفيديو : إنه اليوم الـ86 من تصوير، أعلم أنني متعب للغاية.. جميعنا يشعر بالتعب نحن نعطي الفيلم كل ما نستطيع، نبذل فيه أقصى مجهود.

لترد كاردي بي : أشعر بالتعب ولكن لا يمكنني الانتظار، أعتقد أن هذا سيكون أفضل فيلم، مضيفة ” أحتاج إلى قيلولة الآن”.

وكانت كاردي بي، قد ظهرت مؤخرا في فيلم Hustlers من انتاج وبطولة جينيفر لوبيز إلى جانب بطلة Crazy Rich Asians كونستانس وو وليلي راينهارت التي اشتهرت من خلال مسلسل Riverdale، بالإضافة إلى جوليا ستايلز و كيكي بالمر.