متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت الممثلة دانييلا رحمة عن موهبتها بالتصوير والتقاط اللحظات الإستثنائيّة بكاميرتها من خلال ظهورها في ساحات الإعتصام بما بات يُعرف بـ “إنتفاضة تشرين” في لبنان.
وقد نجحت دانييلا رحمة بتصوير لقطاتٍ مميّزة لمتظاهرين في ساحة الشهداء وفي الذوق، وعلّقت بالقول “أحلى شي صار بهالثورة انو فرجت حقيقة وطيبة وصدق هالناس. الوطن مش بس ارض، الوطن هو الناس والأهل والعالم اللي منشترك ومنتفق معها على محبة بعض، وعلى صون كرامة المكان اللي بيجمعنا اللي اسمو لبنان. وهي كم صورة للبنان بعيوني”.
كما تواجدت دانييلا رحمة في جل الديب حيث صوّرت فيديو لعنصر من الجيش اللبناني وهو يطبع قبلة على خدّ طفل، وأردفت قائلةً “إلتقطت هذا الفيديو بعدستي والدموع في عينيّ… حاملنا وحامينا، كلنا مع الجيش وكلنا واحد”.
كانت هذه تفاصيل خبر دانييلا رحمة تتحوّل إلى مصوّرة في “إنتفاضة تشرين”: صور للبنان بعيوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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