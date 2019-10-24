كارول سماحة تُفاجئ الشارع اللبناني.. غنّت “أكلوا المال العام” قبل 3 أعوام من التظاهرات!

متابعة بتجــــــــــــرد: تحت عنوان “لبنان ينتفض”، نشرت النجمة اللبنانية كارول سماحة مقطعًا من أغنية مرفقًا بمشاهد من التظاهرات في عدّة مناطق لبنانية، يقول مطلعها: “قسّموا لبنان، دمّروا البلد. أكلوا المال العام، ورّتوا الولد. إتحملنا اللي صار، كملنا المشوار، لنوصل سوا.. جمعتنا الاديان، صلّينا إلك، ضيّعوا الإيمان، صغّروا البلد”.

وفي حين ظنّ البعض أن هذه الأغنية قد سُجّلت تزامنًا مع الإحتجاجات المُستمرّة في لبنان منذ ثمانية أيام، كانت المُفاجأة أن الأغنية تحمل إسم “لبنان” وأطلقتها كارول سماحة في عام 2016 أي قبل ثلاث سنوات وهي من كلماتها وألحان محمد رحيم.

تجدر الإشارة إلى أن كارول سماحة تتابع منذ أيام الحراك الشعبي الواقع في لبنان، وتشارك اللبنانيين مطالبهم بحقوق تضمن لهم مستقبلًا جيداً في وطنهم.