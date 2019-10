بعد اتّهامها بتوجيهها إلى جاستين بيبر.. سيلينا جوميز تحقق رقمًا قياسيًا بأغنيتها الجديدة في يوم واحد

متابعة بتجـــــــــــــرد: تحصد النجمة العالمية سيلينا جوميز نجاحًا كبيرًا لأغنيتها الجديدة Lose You To Love Me، منذ طرحها عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

وحقق الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية أكثر من 20 مليون مشاهدة بعد يوم واحد على إطلاقه عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

وكان عدد كبير من الناشطين قد اعتبر أن سيلينا جوميز وجهت هذه الأغنية بشكل مباشر إلى حبيبها السابق جاستين بيبر بعد الفترة العصيبة التي مرّت بها على إثار انفصاله عنها.

تجدر الإشارة إلى أن مصدر لموقع “هوليود لايف” كشف بشكل حصري أنّ سيلينا في أوج إزدهارها وإشراقها بعد زواج حبيبها السابق جاستين بيبر من هالي بالدوين (للمرة الثانية)، مضيفًا: “لقد تولت مسؤولية صحتها وكانت متسقة للغاية مع جميع الأشياء المهمة مثل تغذيتها ونومها ونشاطها البدني، لذا فإن صحتها مستقرة للغاية في الوقت الحالي”، إضافة إلى ذلك فإن الحالة العاطفية لسيلينا على ما يرام، وفي حالة معنوية مرتفعة.

لمشاهدة فيديو أغنية Lose You To Love Me: