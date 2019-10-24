“سكوت لوتان”.. الجوكر الحقيقي “مصاب بالضحك اللاإرادي”

متابعة بتجــــــــــرد: بعض الشخصيات المفترض أنها خيالية، يصادف كثيرًا أن يكون فيها أجزاء كثيرة منها بشخصيات حقيقية تعيش بيننا ومعنا.

ويعاني الأمريكي سكوت لوتان حالة مرضية مطابقة لتلك التي جسدها الفنان العالمي خواكين فينيكس في أحدث أفلامه “الجوكر”، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وحصد جائزة أفضل فيلم بالمسابقة الرسمية في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2019.

ونشر الموقع الإلكتروني لقناة “نيوز 18” الأمريكية و”العين”، فيديو ظهر خلاله لوتان (47 عامًا) يتحدث عن معاناته من الضحك اللاإرادي الذي يتسبب له في ألم بالحلق، موضحًا أنه يُصاب به في حالات التوتر، تمامًا كما جسدها فينيكس في “الجوكر”، وحقق الفيديو عبر “يوتيوب” أكثر من 219 ألف مشاهدة بوقت قياسي. وتفوق فيديو آخر لسكوت لوتان، بتحقيقه 2.873 مليون مشاهدة.

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وأوضح الموقع طبيعة المرض، فالاسم العلمي لهذه الحالة هو “الوجدان البصلي الكاذب” أو “التقلقل العاطفي”، مشيرًا إلى أن مدة نوبة الضحك التي تصيب لوتان قد تصل إلى 10 دقائق متواصلة.

واعتبر سكوت لوتان، الذي يسكن ولاية فيرجينيا الأمريكية، أداء فينيكس في الفيلم عبقريًا، قائلًا: “تقمص الدور وجسد المرض بطريقة استثنائية”.

وما زال فيلم “الجوكر” يحظى بالإعجاب ويحصد أعلى الإيرادات في معظم دول العالم، ووصل تأثيره إلى تقليده في الكويت، وارتداء المتظاهرين اللبنانيين في رياض الصلح وسط بيروت أقنعته، ورفض البعض ارتداء أقنعة الجوكر لكونه عن رجل مختل عقلياً يوصله جنونه وقمع المجتمع له إلى الإجرام، بينما المظاهرة اللبنانية نقية وسلمية.