أحمد حلمي يرد على انتقادات “خيال مآتة” ويعد جمهوره بهذا الأمر!

متابعة بتجـــــــــــــرد: في أول تعليق مباشر على شعور جمهوره بخيبة أمل بعد مشاهدة فيلمه الأخير “خيال مآته”، وعد أحمد حلمي بتقديم جرعة ضحك غير مسبوقة في فيلمه القادم، ودافع بنفس الوقت عن فيلمه الأخير، مؤكدًا أنه من أفلامه القليلة التي تشعره بالفخر، وأبدى رضاه عن أدائه في الفيلم وعن فكرته، وتبرأ من بقية العناصر.

وأضاف حلمي خلال لقائه مع برنامج “ذا إنسايدر بالعربي”، عبر شاشة دبي الفضائية: “فيه ناس أشادت بدوري في الفيلم، وناس أشادت بمضمون الفيلم، وناس مكنش عاجبها إن الضحك فيه قليل، وهما دول اللي يهموني”.

وتابع: “أنا بوعد الناس أن الضحك هيكون زيادة في الفيلم الجاي، والعنوان الرئيسي للفيلم كوميدي، لكن خيال مآته لا يمكن تصنيفه كوميدي 100%، هو حالة وأنا فخور بيها”.

وأكمل: “فيلم (خيال مآته) سيكون من 3 أو 4 أفلام اللي بعتز بيهم في حياتي، زي اكس لارج وعسل اسود واسف ع الازعاج وكده رضا، وبوعد الناس الفيلم الجاي هبسطكوا عشان انا عارف انتوا اشتقتوا للكوميدي”.

يذكر أن الفنان أحمد حلمي علق مرة واحدة على الجدل المثار حول المستوى الفني لأحدث أفلامه “خيال مآته” مؤكدًا أن العمل يمثل تجربة مختلفة وجديدة ومرعبة لأنها لم يسبقه إليها أحد من قبل، لافتًا إلى أن الاختلاف يثير الجدل بطبيعته، ولكن مع الوقت تظهر حقيقته إلى الناس، ونفى أن يكون تأخره في طرح أفلاما جديدة “كسل فني” مؤكدا أنه سيخوض تجربة “بحث المحارب” للتفتيش عن أفكار جديدة ومختلفة قبل العودة إلى جمهوره بعمل فني جديد.