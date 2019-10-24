حفيد حياة الفهد يفاجئها على الهواء – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: خلال استضافتها في برنامج “ليالي الكويت” الذي يعرض على إحدى الفضائيات الكويتية، أحب معدو البرنامج ومقدموه أن يفاجئوا الفنانة حياة الفهد، فأحضروا إلى الإستديو حفيدها أحمد نجل إبنتها رزان.

وفي التفاصيل، حياة الفهد التي أشارت إلى أنها تبكي بسرعة وأكثر ما يبكيها في الحياة، هو الطفل والكبير في السن والحيوان، تم إحضار حفيدها أحمد نجل إبنتها رزان إلى الإستديو، وعبرت عن فرحتها بهذه المفاجأة.

وأشارت حياة الفهد خلال الحلقة التي تناولت مواضيع فنية مختلفة، بأن إبتعادها عن المسرح سببه ظروفها الصحية والنفسية، موضحة أنه لم يعد بمقدورها صحيًا ونفسيًا أن تطل في عرضين مسرحيين، خصوصًا وأن المنتجين يبغون الربح المادي، ولا بد من أن تستمر المسرحية لأيام عدة وأن يُقدم عرضان يوميًا.

كما دعت حياة الفهد التي أنتجت بعضًا من أعمالها، وزارة الإعلام إلى إنشاء مدينة إعلامية للفنانين تسهّل عليهم التصوير، مشيرة إلى أنها دفعت 50 ألف دينار كويتي لبناء قرية قديمة من أجل تصوير أحد مسلسلاتها، ثم تم هدمها بعد إنتهاء التصوير، بعدما تمّ الاتفاق مع الوزارة أن يتم إنجازه خلال فترة زمنية محددة.

خلال اللقاء قيمت الفهد تجارب الجيل الشاب من النجوم، وأوضحت أنها لا تريد أن تحكم على أحد، لكنها إعتبرت أن وسائل التواصل الاجتماعي، أخذت الفنان من مهنته الأساسية، مضيفة إلى أن ظهوره الدائم عبرها، هو الذي يقف وراء عدم نجاح أغلب الأعمال، خصوصًا عندما يقوم الفنان بالترويج لمنتجات مضرة، فيعتقد الجمهور أنه يكذب في أدواره التمثيلية كما يفعل في الإعلانات، ومؤكدة أن “السوشيال ميديا” هي نهاية الفنان.

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في المقابل وجهت حياة الفهد رسالة إلى الممثلات اللواتي تحولن إلى فاشنيستات، داعية إياهن إلى ترك هذه المهنة لأصحابها وأن يركزن على التمثيل، خصوصاً وأنه يمثلن الأجيال الجديدة.

كذلك تحدثت حياة الفهد عن كره وغيرة وحسد الجيل الفني الشاب، متحسرة على فنانين الجيل الماضي، الذين لا تزال علاقة المحبة والصداقة مستمرة بينهم حتى اليوم، كما هو الحال لعلاقتها بالفنانة سعاد العبد الله التي تقوم على الحب والتفاهم.

في المقابل، أشارت إلى أن الفنانين الشباب لا يمكن أن يقبلوا بأدوار أكبر من عمرهم الحقيقي كما كان يفعل جيلهن الفني، مشيرة أن أداءهم لها لن يكون مقنعاً في حال عرضت عليهم وقبلوا بها، بسبب خضوعهم لعمليات التجميل التي جعلت منهم نسخاً متكررة، موضحة إلى أن أمل العوضي وريم العبد الله أصبحنا متشابهتين بسبب عمليات التجميل، ومعلقة أن الممثل في هذه الأيام لا يتعب من أجل تحسين قدراته التمثيلية كما يتعب من أجل عمليات التجميل.

وعن أعمالها المقبلة أشارت حياة الفهد أنها سوف تطل في الموسم الرمضاني 2020 بدور أم هارون وهي الشخصية التي سوف تلعبها في مسلسلها الجديد الذي سوف يشكل مفاجأة للجمهور.