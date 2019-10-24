حفل أنغام غدا في علم الغيب

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت الجهة المنظمة لحفل النجمة المصرية أنغام المقرر غدًا الجمعة بمركز المنارة، تأجيله لموعد آخر لم يتم تحديده بعد، بسبب ارتباك حالة الطقس في مصر، وهطول الأمطار بشكل غير مسبوق.

وتم تخيير الجمهور ما بين إعادة التذاكر واسترداد أموالهم، أو الانتظار ودخول الحفل بموعده الجديد بنفس التذكرة، علما أن نظام الحجز الإلكتروني لتذاكر الحفل لا يزال يقبل بيع التذاكر وفقًا للموعد القديم ولم يعلن رسميًا خبر التأجيل، كما لم يتم إخطار الجمهور القادم من دول الخليج خصيصًا لحضور الحفل، والأهم أن حسابات أنغام الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لم تعلن نبأ تأجيل الحفل رسميًا حتى اللحظة.

حسب توضيح الشركة المنظمة تمت الاستجابة للتحذيرات المتكررة من هيئة الأرصاد الجوية في مصر التي توقعت تدهور جديد في حالة الطقس وسقوط المزيد من الأمطار، وقررت تأجيل الحفل المقرر غدا الجمعة بمركز المنارة بالتجمع الخامس، خاصة وأن كل الطرق المؤدية لمكان الحفل شهدت زحاما غير مسبوق بسبب تراكم المياه وبعضها لا يزال قيد الإصلاح، وهو ما يهدد بعدم وصول الجمهور للحفل في الموعد المناسب.

يذكر أن أنغام على موعد آخر مع جمهورها ولكن بدار الأوبرا المصرية بعدما تعاقدت رسميًا على المشاركة في الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقى العربية الـ 28، والمقرر إقامته يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر بالمسرح الكبير بمصاحبة المايسترو العالمي هاني فرحات، وبعدها ستتوجه إلى الكويت لتقديم “ليلة من العمر” كما وصفتها برفقة النجم اللبناني وائل جسار يوم الخميس 14 من الشهر عينه، ومن المنتظر أن تقدم حفل مركز المنارة بعد العودة من الكويت.