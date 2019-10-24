القاهرة السينمائي يفتتح دورته الـ 41 بفيلم “الأيرلندي”

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار فيلم “الأيرلندي” للمخرج مارتن سكورسيزي، ليكون فيلم افتتاح الدورة الحادية والأربعين، المقرر إقامتها في الفترة الممتدة من 20 إلى 29 نوفمبر المقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وأكدّ المنتج ورئيس المهرجان محمد حفظي في بيان، أن فيلم “الأيرلندي” تجربة سينمائية متكاملة الأركان، يزينّها أداء تمثيلي لأهم ممثلي العالم، معرباً عن فخره بافتتاح المهرجان بهذه التحفة الفنية، التي صنعها أعظم صنّاع السينما، بحسب وصفه.

وأوضح حفظي أن إدارة المهرجان قررت تنظيم عرض ثاني للفيلم في اليوم التالي للافتتاح، وذلك قبل عرضه على شبكة “نتفليكس” باعتبارها الجهة المنتجة له.

يذكر أن أحداث فيلم “الأيرلندي” مستوحاة من كتاب تشارلز براندت “سمعت أنكم تَطلون المنازل”، ويشارك في بطولته ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، جو بيشي، وثالثهم روبرت دي نيرو في تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.