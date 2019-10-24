فارس كرم يتخذ هذا القرار تضامنًا مع أهل وطنه

اعتذر النجم فارس كرم من الشعب المغربي بعدما ألغى حفلة فنية كان من المقرر احيائها وذلك بسبب الظروف التي يمر بها لبنان.

وكتب “كرم” على حسابه على تويتر: “نظراً للظروف التي يمر بها لبنان وتضماناً مع أهل وطني، أعتذر من الشعب المغربي عن إحياء الحفل الذي كان مقرراً في أوتيل المازاغان على أمل أن نلتقي قريباً وبظروف أفضل “.

وكان فارس كرم قد وجه تحية للشعب اللبناني. ولفت في فيديو الى أنه متواجد خارج لبنان بسبب جولة اوروبية مع فرقته الموسيقية. وقال “الله ينصر الحق يا رب”.