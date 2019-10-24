Oct 24, 2019
اعتذر النجم فارس كرم من الشعب المغربي بعدما ألغى حفلة فنية كان من المقرر احيائها وذلك بسبب الظروف التي يمر بها لبنان.
وكتب “كرم” على حسابه على تويتر: “نظراً للظروف التي يمر بها لبنان وتضماناً مع أهل وطني، أعتذر من الشعب المغربي عن إحياء الحفل الذي كان مقرراً في أوتيل المازاغان على أمل أن نلتقي قريباً وبظروف أفضل “.
وكان فارس كرم قد وجه تحية للشعب اللبناني. ولفت في فيديو الى أنه متواجد خارج لبنان بسبب جولة اوروبية مع فرقته الموسيقية. وقال “الله ينصر الحق يا رب”.
كانت هذه تفاصيل خبر فارس كرم يتخذ هذا القرار تضامنًا مع أهل وطنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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