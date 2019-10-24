بالفيديو- أنور نور يدعم الحراك الشعبي بـ عاش لبنان

من وحي “ثورة ١٧ تشرين” كما باتت تسمى، وانطلاقًا من شعار “كلن يعني كلن” الذي يرافق الثوار منذ بداية التظاهرات في لبنان، اطلق الفنان الشاب انور نور اغنية بعنوان “عاش لبنان”، جسّدت الواقع الذي يعيشه الجزء الاكبر من الشعب اللبناني والاندفاع الكبير لدى المتظاهرين والامل بتحقيق اهدافهم لولادة لبنان جديد كما يحلم به ابناؤه، بعيدًا عن التقسيمات المناطقية والطائفية التي فرّقت شعبه على مدى سنوات طويلة.

الأغنية من كلمات محمد ناكوزي، الحان احمد عقاد وتوزيع ماجد ضاهر، وفي طبيعة الحال جاءت باللهجة اللبنانية، حيث كان الشعار الاكثر تداولا في هذه الاغنية “كلن يعني كلن”.

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هذا ويؤكد نور في اغنيته على صمود الشعب اللبناني ومدافعته بشراسة عن هذه الثورة الى حين تحقيق المطالب التي هي في المقابل ابسط الحقوق ومن واجبات الدولة تأمينها لمواطنيها دون ان يُطلب منها ذلك.

“عاش لبنان” بدأت بالانتشار بطريقة ملفتة بعد ساعات من طرحها على قناة انور نور عبر يوتيوب، وسط تأييد كبير من المتابعين حيث نالت الاغنية اعجابهم نظرا لكونها تنقل واقعهم، واملهم ببلد افضل بعيدًا عن انقسامات واحزاب وزعماء فاسدين، ليجتمع الشعب تحت راية العلم اللبناني ويتوحّد وينتصر.