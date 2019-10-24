والدة ليدي غاغا: ابنتي تعرضت للإذلال والسخرية في طفولتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت سينثيا جيرمانوتا، والدة المغنية الشهيرة ليدي غاغا مؤخرًا، عن تفاصيل المشاكل العقلية التي واجهتها ابنتها أثناء وجودها في المرحلة المتوسطة في المدرسة.

ونشرت صحيفة "فوكس نيوز"، أنه في مقابلة أجرتها شبكة "سي بي إس"، ذكرت والدة المغنية ليدي غاغا متى بدأت ابنتها معاناتها وصراعاتها العقلية التي خاضتها في سن صغيرة.

قالت سينثيا، إن ستيفاني "اسم ليدي غاغا الحقيقي"، كانت طفلة مميزة ولكنها لم تتلق أي تقدير أو حب من قِبل أصدقائها، فقد مرت بأوقات في غاية الصعوبة، تعرضت فيها للإذلال والسخرية، الأمر الذي دفعها للعزلة ورغبتها في البقاء وحيدة، وتحولت من فتاه طموحة وسعيدة لفتاة لديها مشاكل وشكوك حول نفسها وذاتها، وأضافت سينثيا أنها عاشت هذا التغير والتحول المروع في شخصية ابنتها لحظة بلحظة.

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وكشفت سينثيا عن شعورها بالذنب؛ لأنها لم تساعد ابنتها في تخطي المشكلات العقلية والنفسية التي كانت تواجهها أيضًا، والتعامل مع كل هذا، وعدم إدراكها الطريقة الصحيحة التي يتم التعامل بها في مثل هذه الأمور، فذلك حتمًا يختلف عن المشاكل البدنية، لكن ما كانت تدركه جيدًا هو تأثير المشكلات العقلية التي تتعرض لها ابنتها على أسرتها بالكامل.

ونصحت والدة ليدي غاغا الجميع من بالانتباه لمشكلات أطفالهم العقلية والنفسية وأن يحاولوا السماح لهم بالتعبير عن مشاعرهم وفهم ما يمرون به جيدًا، وهذا ما تعلمته من تجربتها مع ابنتها.

بسبب كل ذلك، أصبحت ليدي غاغا 33 عامًا، ووالدتها من المدافعين عن الصحة العقلية، وعرضت غاغا قصة كفاحها مع حالتها العقلية في الفيلم الوثائقي Gaga: Five Foot Two الذي يُبث على قناة نتفليكس.