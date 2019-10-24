وائل كفوري وإليسا "علاقةُ" أثارت التكهنات.. أنهتها الظروف أم الزعل؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يسلم النجمان اللبنانيان وائل كفوري وإليسا من الشائعات منذ أن بدأت علاقتهما الوطيدة بالظهور إلى العلن.

ففي كل مناسبة، استغلت الكاميرات كل تصرفٍ يقومان به، لإثبات وجود "إعجاب" بينهما، على الرغم من تأكيدهما بأن ما يجمعهما ما هو إلا صداقة وطيدة.

كثيرًا ما تواجد وائل في حفلات ومناسبات إليسا الخاصة، وكثيرًا ما تواجدت هي أيضًا في مناسباته وحفلاته، كما تشاركا معًا في لجنة تحكيم برنامج إكس فاكتور، الذي سلط الضوء علا علاقتهما المميزة.

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هذه الأحداث جميعها، كانت الشماعة التي ارتكزت عليها شائعات انفصالهما بعد علاقة عاطفية قوية؛ فعدم ظهور وائل في مناسبات إليسا فجأة وعدم تهنئتها له بألبومه جعلت الجميع يتأكد أن علاقتهما انتهت "على زعل" أو "عتب" ربما.

إليسا ووائل أنكرا انتهاء علاقتهما مرارًا، وقالا إن الظروف تسببت بإبعادهما عن بعضهما، لكن هل هذه هي الحقيقة فعلًا؟