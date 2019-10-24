هل تخطط فوز العتيبي للإقامة الدائمة خارج السعودية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الناشطة النسوية السعودية فوز العتيبي، تخطط للإقامة خارج المملكة العربية السعودية؛ إذ أثارت الجدل بتغريدة أطلقتها عبر حسابها على موقع "تويتر"، كشفت عن تخطيطها لذلك، وطلبت من متابعيها مساعدتها في ذلك.

وأوضحت العتيبي، في تغريدتها أنها تخطط للإقامة الدائمة خارج السعودية؛ إذ طلبت ترشيح دولة طبيعية تشتري فيها عقارًا مقابل منحها إقامة دائمة.

وقالت فوز في تغريدتها: "بالله ما تعرفون دولة طبيعتها حلوة ونقدر كسعوديين نتملك فيها عقار بسعر حلو ونحصل على إقامة دائمة؟!!".

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وانهالت التعليقات بين متابعيها الذين تفاعلوا مع تغريدتها وحددوا لها عدة دول، بينها البوسنة ورومانيا والمجر وكندا والسودان وإسبانيا، وأشاروا إلى أن هذه الدول تمنح الأفراد الذين يقومون بشراء عقارات فيها إقامة دائمة.

يُذكر أن فوز العتيبي، أشعلت موقع تويتر في الساعات الماضية بعد طلبها من أحد متابعيها تنفيذ الرهان الذي فرضه على نفسه قبل شهرين؛ إذ أعلنت في وقتٍ سابق عن زواجها وفرض شروط صعبةٍ على زوجها من ضمنها منزل يُسجل باسمها، ومقدم يصل إلى 100 ألف ريالٍ سعودي، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي، وذلك في شهر آب/أغسطس الماضي، ووقتها قام أحد متابعيها بالتعليق بأنَّ

زواجها لن يستمر أكثر من 6 أشهر وأنَّ طلاقها سيتم بعد شهرين.