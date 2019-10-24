إيمى طلعت زكريا تحتفل بعيد ميلادها أمام قبر والدها

حرصت الفنانة إيمى طلعت زكريا على زيارة قبر والدها، برفقه شقيقها عمر، بمناسبة عيد ميلادها، ونشر عمر صورة مع شقيقته إيمى أمام قبر والدهما عبر حسابه على إنستجرام.

ووجه عمر رسالة مؤثرة لشقيقته قائلا، "عيد ميلادك السنه دى مختلف عشان بابا مش موجود ربنا يقدرنى وأبقى سند وضهر ليكى فى حياتك أنا عارف إنى مش هقدر أعمل اللى كان بيعمله بس اوعدك إنك أنتى وأمى ومراتى فى رقبتى ليوم الدين ويا رب أقدر أبقى سند ليكوا كل سنة وأنتى جميلة كل سنة وأنتى نقيه كل سنه وانتي طيبة".

ولم تستطع الفنان إيمى طلعت زكريا الاحتفال بعيد ميلادها لرحيل والدها، وكتبت رسالة مؤثرة الاثنين الماضى يوم عيد ميلادها قائلة، "كان نفسى تكون وسطينا السنه دى فى عيد ميلادى يابابا أنا وماما وعمر زى كل سنه وتقولى كل سنه وانتى طيبه يا حببتى وتاخدنى فى حضنك اللى هو واحشنى اوى اول مره ييجى عيد ميلادى واعرف يعنى ايه يتيم الأب يارب احتفل معاك بيه ف الجنه وعارفه انك حاسس بيا دلوقتى زى ما حسييت قبل ماتموت وقولتلى بلاش تعمليه السنادى ربنا يرحمك يانور عينى وقلبى من جوه".

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