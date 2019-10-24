الجمهور السعودي يحتفي بعودة ناصر القصبي إلى المسرح في "موسم الرياض"

غياب طويل للفنان ناصر القصبي عن المسرح السعودي بعد أن كان من أحد أبرز نجومه في فترة الثمانينيات، وجاءت عودة القصبي الجديدة من خلال "موسم الرياض" كانطلاقة جديدة في مسيرته الفنية الحافلة.

استقبال كبير من الجمهور السعودي لناصر القصبي

حظى الفنان ناصر القصبي باستقبال هائل عند صعوده لأول مرة على المسرح بعد عقود من الغياب، وذلك خلال عرض مسرحيته الكوميدية "الذيب في القليب" والتي افتتحت عروضها منذ ساعات وتستمر حتى يوم 23 نوفمبر، ونشر مخرج المسرحية محمد الحملي فيديو قصير عبر حسابه على "انستجرام" لتسجيل تلك اللحظة التاريخية التي عاد فيها القصبي من جديد إلى خشبة المسرح وكتب المخرج الكويتي تعليقا على الفيديو: "لحظة تاريخية بالنسبة لأخوكم محمد الحملي، ناصر القصبي على خشبة المسرح".

قصة مسرحية "الذيب في القليب"

وتتناول المسرحية التحولات الاجتماعية التي شاهدتها المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية وذلك بقصة موظف يتهم بقضية اختلاس ويحاول بكل السبل لإثبات براءته، والمسرحية من إنتاج مجموعة MBC بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

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مسرحية "الذيب في القليب" هي من بطولة حبيب الحبيب و عبدالإله السناني، وراشد الشمراني، وريماس منصور، عبدالمجيد الرهيدي، محسن الشمري، هبة الحسين، و عبدالله المزيني والعمل من تأليف خلف الحربي وإخراج محمد الحملي.

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غياب طويل لناصر القصبي عن المسرح

الفنان ناصر القصبي غاب لما يقارب الـ3 عقود عن الظهور على خشبة المسرح السعودي، حيث كان أخر ظهور له في مسرحية "قرموش وطرطوش" مع بداية التسعينيات، وكان لناصر العديد من النجاحات الكبيرة في المسرح ففي عام 1984 قدم القصبي مع عبدالإله السناني مسرحية بعنوان "التائه"، وفي عام 1987 قدم الثلاثي القصبي والسناني وراشد الشمراني مسرحية بعنوان "تحت الكرسي" وحققت نجاحا كبيرا وقت عرضها، وقد شارك كذلك الفنان ناصر القصبي عام 2016 في عرض مسرحي بدولة الكويت مع كل من الفنانة سعاد عبدالله والفنان إبراهيم الصلال.

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