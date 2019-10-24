زين عوض تُطلِق جديدها: "يا أكثر ما تمنيته"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت النجمة الأردنية زين عوض أغنيتها الجديدة بعنوان "يا أكثر ما تمنيته" التي تعاونت فيها مع نخبة من أهل الموسيقى في أكثر من بلدٍ عربي. وهي من كلمات الشاعر محمد القاسمي وألحان عمرو الشاذلي، فيما وزعها فراس عودة وتولى هندس الصوت بشار البكر، فيما تم تسجيلها أستوديو الفن أحمد أبو عربش.

وقالت بتصريحاتها الإعلامية أن تأخرها بطرح الأغنية، هو أمر مبرمج تعتمده لانتقاء أعمالها بعناية فائقة، وبشروطٍ سليمة تكفل نجاح المشروع وقبول الجمهور له.

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ورأت أن أهم عوامل نجاح مشروعها الجديد، تكمن بتنويع الجنسيات العربية التي اشتغلت فيه. وقالت:" تكفي الإشارة إلى أن كاتب الكلمات هو شاعر يمني والملحن مصري والموزع أردني.. والعمل بطبيعة الحال خليجي".

هذا ووجهت الشكر لكل من تعاون معها على إنجاح الفكرة خاصة بالذكر الملحن فايز السعيد الذي تولى الإشراف على الأغنية. علماً أنها تستعد لطرح أغنية "مدلي شعبي" لـ"سمراء البادية" سميرة توفيق، سيوزّعها محمد القبيسي الذي سبق ووزع لها شبابنا شوباشو.

