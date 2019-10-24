شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لمسلسل أحمد رزق "بخط الإيد" قبل انطلاقه بـ 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم أحمد رزق لتصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "بخط الإيد" ، الذى ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الحلقات الطويلة فى 45 حلقة، ومن المقرر انطلاق تصويره بعد غد السبت فى مدينة 6 أكتوبر، من إخراج شيرن عادل، وتاليف هالة الزغندى وإنتاج شركة "سينرجى ".

وحصل ”الخليج 365” على قائمة الممثلين المشاركين فى بطولة المسلسل بجانب أحمد رزق، وهم الفنانة القديرة سوسن بدر، ويسرا اللوزى، وإيمان العاصى، وميرنا نور الدين، وياسر على ماهر، ومحمد محمود، ومحمد حاتم، ويتبقى عدة شخصيات غير رئيسية ستنضم لفريق العمل خلال الأيام المقبلة.

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وآخر أعمال أحمد رزق كان فيلم "الممر"، والذى حقق نجاحاً كبيراً فى شباك التذاكر، وظهر رزق بشكل جديد ومختلف، ونال إشادات وجدلا كبيرا من الجمهور والنقاد عن شخصية " الصحفى احسان "، من إخراج شريف عرفة، وشارك فى بطولته أحمد عز، وأحمد صلاح حسنى، ومحمد فراج، وهند صبرى، ومحمد جمعة، وآخرين.

ويعود أحمد رزق للدراما بعد غياب عامين حيث قدم آخر مسلسلاته "إزى الصحة" عام 2017، وشاركته البطولة الفنانة آيتن عامر، سلوى خطاب، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، طارق الإبيارى، نهال عنبر، ومن إخراج إبراهيم، بينما ظهر كضيف شرف فى مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" مع دنيا سمير غانم فى شهر رمضان الماضي.