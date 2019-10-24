شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من كتابة الحلقات الأخيرة لمسلسل الزعيم "فالنتينو " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم المؤلف أيمن بهجت قمر جميع حلقات مسلسل "فالنتينو"، من بطولة النجم الكبير عادل إمام، لصناعه بعد أن انتهى من كتابة الحلقات الأخيرة للعمل المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج رامي إمام، ويصور حالياً مخرج العمل رامي إمام بكثافة بالغة نظرا لرغبة الشركة المنتجة في الانتهاء من التصوير خلال شهر يناير المقبل على أقصى تقدير.

وقال بهجت قمر لـ"الخليج 365" إنه انتهى من كتابة السيناريو منذ فترة، وسلمه كاملا للجهة المنتجة، مشيرا إلى أنه سعيد للغاية بالتعاون مع الزعيم عادل إمام، خاصة أنه قامة فنية كبيرة، وشرف لأى شخص يعمل مع الزعيم ، ويجسد الزعيم شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبدالمجيد فلانتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث فى إطار تشويقي اجتماعي.

يذكر أن مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.