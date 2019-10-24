سبب ابتعاده عن التمثيل وعلاقة بالنادي الأهلي.. تفاصيل في حياة "العمدة" صلاح السعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

بمجرد أن يُذكر اسم "السعدني"، تتجه الأذهان إلى الأخوين محمود وصلاح، اللذين أبدعا في مجالات الصحافة والأدب والتمثيل، فالأخ الكبير محمود أحد رواد الكتابة الساخرة في العالم العربي، والأخ الصغير صلاح أحد أهم رموز الفن.

"محمود السعدني"، ترك إرثا كبيرا أثر في "العمدة صلاح"، تعلم منه الكثير والكثير، فمنذ نعومة أظافره وهو كالمغناطيس يجذب كل صفات شقيقه ومثله الأعلى، ووفقًا لما رواه أكرم السعدني، ابن محمود السعدني، فهناك تفاصيل وتفاصيل عن حياة "العمدة"، الذي يعتبر كل لقاء بينهما عيد، نستعرضها في السطور التالية:

سبب ابتعاده عن التمثيل

لم يبتعد "السعدني" عن التمثيل طيلة هذه الفترة، بسبب حالته الصحية، فعلى العكس تمامًا فهو يتمتع بحالة صحية جيدة، ويبقى السبب في عزوفه عن عالم الفن هو ما حدث بعد ثورة 25 يناير وتولى الإخوان الحكم، فاعتبر "عم صلاح"، أن هوية مصر شارفت على الضياع ولم ير فيها مصر التي عاش بها طفولته وشبابه وحياته ورحلة عطائه، هنا وجد السعدني أن مصر بلا روح أو هوية أو طعم واعتقد أن البلد ينهار، فحزن بشدة، وعندما سأله نجل شقيقه "أكرم": أنت مش هتشتغل يا عم صلاح؟"، رد بقهر: "أشتغل؟ وأطلع أقول إيه في الوقت اللي إحنا فيه ده، يعني ايه الكلمة اللي أنا هقولها ما هو مفيش بلد".

وعندما قدم مسلسل "القاصرات"، قال السعدني عن ذلك إن رسالة المسلسل ومغزاه وصل "للجماعة الموجودين".

أكرم يعتبر "عمه صلاح" أخا أكبر ومعلما حقيقيا، فهو الذي علمه هو وشقيقته "هالة" كل شيء بسهولة ويُسر.

مكتبة محمود السعدني

نشأ صلاح وأمام عينه مكتبة شقيقه محمود، ووعي على جيل لم يتكرر مثل: "زكريا الحناوي، وعبد الرحمن الخميسي، محمد عودة، وباسل الأسواني، مأمون الشناوي، كامل الشناوي، يوسف السباعي، ويوسف إدريس، ونعمان عاشور، وإلفريد فرج"، والكثير والكثير من العباقرة، الذين أثروا في شخصيته، فاستطاع استعياب كل التيارات الفكرية الموجودة في العالم بحقبة الستينيات، لذا فهو موسوعة متحركة ودائمة ومستمرة.

مكتبة صلاح السعدني

يمتلك السعدني مكتبة مُرعبة، وفي ذات مرة وجد نجل شقيقه 12 كتابًا فأردا وضعها في المكتبة، فقال له: "لا سوف أتسلى بهم في الليل، فالكتاب بالنسبة له مثل أصدقائه عبدالله فرغلي، عصام الجنبلاطي، أسامة أنور عكاشة، إسماعيل عبد الحافظ، بهجت قمر، سمير خفاجة، وبالنسبة له أهم شيء في الحياة.

ميزة

امتلك الأخوان محمود وصلاح السعدني ميزة الاكتشاف، ولذلك ساهما في توجيه عدد من الأشخاص ليسلكون طرقا مغايرة لمجالتهم الأساسية، ومثال على ذلك السيناريست بلال فضل، الذي كانت الصحافة بالنسبة له أكبر أحلامه، ولكن وجهه صلاح لكتابة السيناريو.

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أصدقاؤه المقربون

صلاح السعدني لديه العديد من الأصدقاء المقربين، بينهم من رحل، أبرزهم: "عادل إمام ونبيل الحلفاوي، محمود الجندي، محمد منير، محمد فريد، محمد وفيق، أبو بكر عزت، فريدة الشوباشي، فاروق الفيشاوي"، ولكن يبقى الفنان نبيل الحلفاوي لديه مكانة مميزة لا سيما وإنه أحد أبرز الفنانين المثقفين، لذا فصلاح السعدني يقدره ويحب شخصه للغاية.

هواياته

بخلاف القراءة التي تسري في دمه، صلاح السعدني يحب متابعة التليفزيون والإطلاع على ما هو جديد، والتليفزيون بالنسبة له أخبار، مسلسلات، متابعة كرة القدم.

فريقه المفضل

معروف عنه إنه من المنتمين للنادي الأهلي ولكن ليس كأي مشجع، فهو لا يفصله شيئا عن الأهلي، فمنذ ظهور شجرة الأهلي في بداية الحركة الوطنية المصرية منذ الاحتلال الإنجليزي، فهو فرع من هذه الشجرة العظيمة، ففكرة النادي الذي نشأ ليكن ضد الأندية التابعة للاحتلال، من اختراع الشعب المصري، ولم يشجعه لبطولاته أو آدائه أو لوجود الخطيب أو الديزوي بينما لعظامة أثره في الحركة الوطنية.

علاقته بشقيقه

كان هناك خلاف تاريخي بين صلاح ومحمود السعدني بسبب الشعر، فالأول عشق أبو العلاء المعري بينما أحب الثاني المتنبي، وحتى هذه اللحظة عندما يسشتهد "أكرم"، نجل شقيقه بأشعار المتنبي في إحدى مقالاته، يقول له العمدة: "يا ابني متتأثرش بأبوك وبس وشوف كلام عمك أبو العلاء".

بينما تحدث الفنان محمود البزاوي، زوج السيدة "هالة" ابنة شقيق السعدني، عن علاقته به، مؤكدًا أنه أستاذه قبل أي علاقة قرابة أو نسب.

وأوضح أنه يستمع له دائمًا، واصفًا إياه بالعبقري وإن القرب منه "بركة"على حد قوله.

وعن عيد ميلاده وطقوس احتفالهم بالعمدة، قال البزاوي إن الأمر عائلي جدًا ويحتفلون في المنزل، وعن حالته الصحية أكد أنه يتمتع بحالة صحية جيدة.

يذكر أن صلاح السعدني من مواليد 23 أكتوبر 1943، ويحتفل هذا العام بعيد ميلاده الـ76.

