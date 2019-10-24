تراند اليوم : فنانة كويتية معروفة بجمالها تصدم الجميع بشكلها بدون مكياج...



حالة من الصدمة انتابت جمهور الفنانة الكويتية «هند البلوشي»، بعد نشرها مقطع فيديو على «سناب شات»، يظهرها قبل وبعد استخدام مساحيق التجميل.

والصدمة لم تكن بشكل الفنانة بعد التجميل، وهو شكلها المعتاد الذي تظهر به، لكن كانت بشكلها المختلف تمامًا قبل التجميل.

وقالت الفنانة الكويتية، تعليقًا على الفيديو :«خبيرة تجميل تعتزم تطبيق المستحضرات على وجهها»، مع الإشارة إلى أن الخبيرة طلبت منها عدم استخدام مستحضراتها الخاصة.

وأضافت «البلوشي» ساخرة من خبيرة التجميل ومستحضراتها بأنها ليست جيدة، وأعلنت بدء عملية تطبيق الماكياج، وبعد ذلك ظهرت بإطلالة مختلفة تمامًا.