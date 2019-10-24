تراند اليوم : زلة لسان لـ"رجاء الجداوي" تضع عمرو دياب ودينا الشربيني في موقف محرج...

تسببت الفنانة رجاء الجداوي في موقف محرج للفنانين عمرو ودياب ودينا الشربيني بعدما تحدثت في شيء فيما يبدو لم يكن يريد أصحابه الحديث عنه.

ونشرت "رجاء" عبر حسابها بـ"انستجرام" صورة لعمرو دياب ، وعلقت عليها قائلة: "ميرسي يا عمرو أنت ودينا على ضيافتكم الجميلة .. بحبكم أوي يا ولاد .. ربنا يسعدكم ويحفظكم".

لكن الأمر لم يتوقف هنا ، حيث عادت رجاء الجداوي وحذفت تعليقها الذي كتبته على الصورة وسط تساؤلات جمهورها.

وظهرت الفنانة دينا الشربيني مع عمرو دياب في أكثر من مناسبة ، وسط أحاديث عن زواجهما ، لكن دون أن يتم إعلان هذا الأمر بشكل رسمي.

