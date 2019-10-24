تراند اليوم : شاهد | فنانة شهيرة تصرخ بعد ترحيلها من لبنان



انهارت الفنانة السورية، "إنجي خوري" في البكاء على إثر القرار بترحيلها من لبنان على خلفية أزمتها مع الفنانة اللبنانية "قمر".

ونشرت "إنجي" مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، بينما تصرخ باكية بشدة عقب قرار ترحيلها من لبنان، بعد إلغاء ترخيص الإقامة الخاص بها.

وقالت "إنجي" في الفيديو: تم إصدار قرار بترحيلي عن لبنان، وأعطوني مهلة 20 يومًا فقط.. أنا أذهب أنا كده هبقى في الشارع".

كما زهرت في مقطع آخر، وهي تبكي بشدة، وتصرخ موجهة كلامها إلى "قمر" بأن تتركها في حالها، وتبتعد عنها بعد أن تسببت في طردها من لبنان، مخاطبة إياها بالقول: "أنت عايزة مني إيه.. اتركيني بحالي، بدك أمش على بلدي، أنا هأرجع على بلدي، بس اتركيني بحالي يا قمر".

وكانت الممثلة السورية دخلت في أزمة مع غريمتها واتهمت المطرب "آدم" باختطافها والتعدي عليها وتعذيبها، بسبب المشادات التي حدثت بينه وبين طليقته، التي حرضت على ترحيلها من لبنان.