صور: رامي جمال إلى الرياض للمشاركة في ليلة استثنائية للشاعر عبد الرحمن بن مساعد بموسم الرياض

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2019 10:43 صباحاً - وصل المطرب المصري رامي جمال إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في موسم حفلات الرياض، بحضور ليلة استثنائية للغناء تقدم قصائد الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، ومن المقرر أن يشارك فيها من نجوم الغناء محمد عبده وأصالة وعبادي الجوهر وحسين الجسمي.
وكتب رامي جمال عبر حسابه على موقع تويتر قائلا: وصلت الرياض ومتحمس لحضور ليلة استثنائية لشخص وشاعر استثنائي ليلة الأمير عبد الرحمن بن مساعد، شكرًا جزيلا على طيب الاستضافة ولي كل الشرف، وعلى الفور در عليه عبد الرحمن بن مساعد قائلا: شرفتنا ونورتنا.
يشار ان ليلة عبد الرحمن بن مساعد مدرجة ضمن احتفالات موسم الرياض ومن المقرر تقديمها مساء اليوم الخميس وأعلن رسميا عن مشاركة أربعة من نجوم الغناء هم محمد عبده، والفنان عبادي الجوهر، وأصالة نصري، وحسين الجسمي، كما سيشارك الشاعر عبد الرحمن بن مساعد بإلقاء قصائده المغناة إضافة إلى قصائد جديدة، ولم يكشف المطرب رامي جمال سبب تواجده وهل سيلتزم مقاعد المشاهدين لفقرات الحفل أم سيقدم مفاجأة فنية.
يذكر أن الفنان محمد عبده غنى مجموعة من كلمات الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، مثل: البرواز ومذهلة ومساء الخير وشبيه الريح، كما قدم مع عبادي الجوهر أغنيات خالدة مثل: تدرين وأدري بنفترق وتخون وأجهلك وعيونك آخر آمالي، غنت الفنانة أصالة عددا من الأغنيات من كلماته منها: قد الحروف ويسعد صباحك والنظرة الخجولة.
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