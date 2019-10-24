علي ربيع في حوار مع الوفد: أشرف عبدالباقي أستاذي

الفنان علي ربيع امتلك قاعدة كبيرة من الجماهير في فترة قصيرة وذلك لما حققه في مسرح مصر والدرامي التلفزيونه ويتمتع به بموهبة كبيرة وأصبح من ابطال الكوميدية في مصر والوطن العربي وكشف "ربيع" في حوار خاص للبوابة الوفد، عن فيلمه القادم مع الفنان تامر حسني وحقيقة تعاقده علي مسلسل جديد …والكثير من التفاصيل في الحوار كالتالي

-في البداية هل انتهت من تصوير فيلم "الفلوس" مع النجم تامر حسني.. وما شخصيتك في العمل؟

نعم انتهت من التصوير مشاهدي منذ فترة ومشاركتي ليست كثيرة في العمل واقوم بشصخية بالطبعا تحمل الطابع الكوميدي واجسد زوج

الفنانة الكومديانه ويزو والمشاهد تجمعني مع الفنان تامر حسني.

-ما سبب موافقتك الاشتراك في العمل بالرغم عدد المشاهد القليل؟

السبب هو حبي الشديد للنجم تامر حسني لانه برغم من المشاهد قليله وافقت لانه العمل مع تامر حتي لو مشهد واحد يسعدني وانه فنان موهوب ويمتلك شعبية كبيرة ليست في مصر فقط ولكن في مصر و الوطن العالم وشرف لي اقف امام فنان مثل تامر حسني.

-كيف كانت كواليس العمل مع تامر حسني؟

الكواليس مع النجم تامر حسني كانت

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رائعة للغاية وأنا ذهبت لاداء هذا الدور وبالامانه تامر وأستاذ أحمد بدوي وايضا مخرج العمل سعيد الماروق رحبوا بي بشكل كبير وأبدوا اعجابهم بادائي في العمل.

-ما حقيقة تعاقدك في مسلسل لرمضان القادم؟

بالفعل تعاقدت علي مسلسل في رمضان مع بطولته انا وصديقي مصطفي خاطر وهو انتاج المنتج تامر مرسي وابدا التصوير خلال الفترة المقبلة ان شاء لله.

-هل تفضل الدرامي عن السينما؟

لا انا افضل العمل الجيد سواء في السينما أو الدرامي التلفزيونيه والدور الذي يضيف لي وبالطبع الاعمال الجيده لا تنسي من أجل ذلك أقوم باختيار العمل المناسب.

-واخيرا.. ما يمثل لك الفنان الكبير أشرف عبد الباقي؟

أستاذي ولي فضل كبير وتعلمت منه الكثير فهو يقدم لي النصائح اثناء المشاركه معه في عروض مسرح مصر أو أعمالي الاخري.