ياسمين الخطيب: على المسؤولين منع حفلات محمد رمضان

كتب امير فتحي في الخميس 24 أكتوبر 2019 09:56 صباحاً - إنتقدت ال​إعلام​ية المصرية ​ياسمين الخطيب​ قرار نقابة الموسيقيين، بعدم منح المغني الشعبي حمو بيكا تصريحاً بالغناء، وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:”أغاني المهرجانات فن شعبي يُعبر عن هموم وأحلام طبقة قوامها السواد الأعظم من الشعب المصري، المهرجانات فن الغلابة، وليس من حق أحد أن يفرض عليهم ما يسمعوه ويحرمهم مما اختاروه، بحجة إفساد الذوق العام!”.

وتابعت: “قرار منع الحفلات، إذا كانت أسبابه أمنية، فعلى المسؤولين أن يمنعوا حفلات ​محمد رمضان​ أيضًا، لأنها تجتذب نفس الجمهور”.

وأضافت: “‏وبعدين تعالى هنا.. مين فينا مابيسمعش “مافيش صاحب يتصاحب” ولا “تبقى معدية” ولا.. ولا..؟! ده عبد العزيز محمود اللي غنى من ألحان السنباطي، له أغنية اسمها “يا شبشب الهنا يا ريتني كنت أنا”! قال ذوق عام قال.. ده انتو فيكو العبر..”.