متابعة بتجـــــــــــرد: يشارك الفنان المصري خالد الصاوي في بطولة فيلم “الفلوس” للنجم المصري تامر حسني، والمقرر طرحه في صالات السينما خلال الفترة القريبة المقبلة.
وعن مشاركته في العمل إلى جانب تامر حسني، يقول خالد الصاوي: “تامر من أروع الشخصيات التي التقيتها في حياتي بشكل عام، فهو إنسان وفنان يتمتع بأخلاق عالية”.
ويتابع: “تامر حسني هو واحد من أهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وعن نفسي أتمنى له كل التوفيق والنجاح”.
أمّا عن فيلم “الفلوس”، يقول الصاوي أنه يلعب دور صديق يقدم الدعم لتامر حسني في حياته، ويقف بجانبه في المواقف السعيدة والبائسة ويضيف “انتظروا العمل وأتمنى أن ينال إعجابكم”.
ويشارك في بطولة “الفلوس” زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ونانسي صلاح، والعمل من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج سعيد الماروق.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الصاوي: تامر حسني من أروع الشخصيات وانتظروا فيلم “الفلوس” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.