خالد الصاوي: تامر حسني من أروع الشخصيات وانتظروا فيلم “الفلوس”

متابعة بتجـــــــــــرد: يشارك الفنان المصري خالد الصاوي في بطولة فيلم “الفلوس” للنجم المصري تامر حسني، والمقرر طرحه في صالات السينما خلال الفترة القريبة المقبلة.

وعن مشاركته في العمل إلى جانب تامر حسني، يقول خالد الصاوي: “تامر من أروع الشخصيات التي التقيتها في حياتي بشكل عام، فهو إنسان وفنان يتمتع بأخلاق عالية”.

ويتابع: “تامر حسني هو واحد من أهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وعن نفسي أتمنى له كل التوفيق والنجاح”.

أمّا عن فيلم “الفلوس”، يقول الصاوي أنه يلعب دور صديق يقدم الدعم لتامر حسني في حياته، ويقف بجانبه في المواقف السعيدة والبائسة ويضيف “انتظروا العمل وأتمنى أن ينال إعجابكم”.

ويشارك في بطولة “الفلوس” زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ونانسي صلاح، والعمل من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج سعيد الماروق.