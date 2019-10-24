ستيفاني صليبا تعلق على مظاهرات لبنان بعد شائعة علاقتها برجل أعمال لبناني

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عن صمتها للمرة الأولى تجاه مظاهرات لبنان، بعد تأخرها عن التضامن مع المظاهرات الشعبية التي بدأها اللبنانيون قبل نحو أسبوع، ويطالبون فيها بإصلاحات اقتصادية وتحسين الأوضاع في البلاد.

وشاركت الفنانة اللبنانية متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" صورة علم لبنان مُدوّن عليه مقولة "الله يحميك"، واكتفت بكتابة تعليق من كلمتين باللغة الإنجليزية على الصورة هما "السلام والوحدة"، وصوحب بهاشتاغ #لبنان_ينتفض.

وحرصت ستيفاني صليبا، على إغلاق خاصية التعليقات للجمهور، وذلك لتفادي تلقيها تعليقات قد تثير الجدل أو تفتح عليها باب النقاش، خاصًة أن تضامنها مع اللبنانيين تأخر، ولم تبد أعذارً أو سببًا إزاء هذا التأخر.

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وربما خرجت ستيفاني عن صمتها مؤخرا، بعدما طالتها شائعات تفيد أنها على علاقة برجل أعمال لبناني معروف يعمل بمصرف لبنان، حيث عبّر عدد كبير من الأشخاص عبر مواقع التواصب عن استيائهم منها لأنها امتنعت عن دعم اللبنانيين، كما أنها لم تظهر في الشارع مع المتظاهرين.

يذكر أن ستيفاني كانت قد نشرت منذ نحو أسبوع صورة لها وهي ترتدي تصميما أخذ شكل الليرة اللبنانية، وعلقت أسفله: هلق وأكثر من أي وقت لازم نحب بلدنا.

ولم تكن الفنانة ستيفاني صليبا، الوحيدة التي أثارت استغراب الجمهور بتأخرها في تحديد موقفها، بل إن الفنانة جوليا بطرس، صاحبة الأغاني الثورية والوطنية، لم تظهر لإبداء رأيها فيما حدث في لبنان، وكذلك زياد الرحباني، وتأخرت ماجدة الرومي لكنها خرجت عن صمتها قبل يومين.