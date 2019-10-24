الصيام المتقطع.. جينيفر أنيستون وريس وذرسبون تكشفان آلية اتباعهما للحمية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحافظ مشاهير الفن على صحتهم غالبًا باتباع حميات غذائية معينة، لكن الشائع بينهم أصبح الصيام المتقطع أو الصوم المتقطع الذي يحظى باستحسانهم، على غرار النجمتين جينيفر أنيستون وريس ويذرسبون اللتين تحافظان على شبابهما.

وكشفت النجمتان عن سر رشاقتهما، وما تتبعانه من نظام غذائي يومي منذ بداية حياتهما الفنية قبل أكثر من 20 عامًا.

وتحرص جينيفر 50 عامًا، وريس 43 عامًا، على الالتزام بنظام الصوم لمدة 16 ساعة، وتشربان العصائر الخضراء يوميًا، كما تمارسان التمارين الرياضية لمدة 6 أيام، وتسمحان لأنفسهما في يوم واحد تناول ما يحلو لهما أسبوعيًا.

وأوضحت الفنانتان أنهما ترفضان تناول الأطعمة المقلية، وهذا ساعد على رشاقتهما، إضافة إلى أنهما تأكلان الطعام المطبوخ بشكل صحّي، وتتناولان الخضراوات المطهية على البخار والسمك واللحوم المشوية.

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وبينت لوبيز أنها اعتمدت شعار "لا طعام في الصباح"، لأنها اكتشفت بأن ذلك يحافظ على صحة الجسد والقوام المثالي إلى جانب التمارين الرياضية. بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتابعت بأنها تستيقظ وتبقى في السرير حتى التاسعة صباحًا، وعندما لا تصوم تبدأ يومها بعصير الكرفس، يليه التأمل وممارسة التمارين، لافتة إلى أنها استغنت عن الوجبات السريعة نهائيًا.

من جهتها؛ قالت رييس إنها تتناول عصيرًا أخضرَ في الصباح إلى جانب فنجان من القهوة، لافتة إلى أنها تعرف الكثير عن الصحة واللياقة البدنية لدرجة أنها دائمًا ما تستمع لرأيها، قائلة "أنا رائعة في نصائح الرفاهية".

وبحسب خبراء التغذية فإن الصيام المتقطع يحسّن التحكم في نسبة السكر في الدم، كما يعزز وظائف الدماغ ويزيد من العمر المتوقع.