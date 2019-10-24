إليسا تتعاقدُ مع شركة جديدة بمصر.. هل أنهت علاقتها بروتانا رسميًا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت شركة PMG عن تعاقدها مع النجمة اللبنانية إليسا، لإدارة أعمالها في مصر، حيث ينص التعاقد على تنظيم كل أعمال إليسا الفنية، بما فيها الحفلات أو المقابلات وأي تنسيق إداري عن نشاطاتها الفنية داخل مصر.

وكشف البيان عن أول تعاون بين الشركة والنجمة اللبنانية، فتم التعاقد على حفلين دفعة واحدة ستحييهما إليسا في مصر يومي 12 و13 ديسمبر المقبل.

ويُقام الحفل الأول على مسرح مكتبة الإسكندرية يوم 12 ديسمبر، فيما يُقام في اليوم الثاني 13 ديسمبر حفلٌ على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

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ونوّه البيان إلى أنه يتم العمل على تنسيق هاتين الحفلتين من الآن، كما سيتم العمل على تعاقدات أخرى تُرضي طموحات جمهور النجمة اللبنانية في مصر.

يأتي ذلك بعد فترة من إعلان إليسا، اعتزال الألبومات الغنائية، حيث يكون ألبومها القادم هو الأخير في تعاقدها مع شركة "روتانا"، ويوضّح توقيع إليسا على تعاقدها مع PMG بدءها خطوات العمل على الاستقلالية في أعمالها الفنية وإنهاء علاقاتها رسميًا بـ"روتانا".