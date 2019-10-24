"إليسا" تُعرب عن فخرها بالشعب اللبناني في تظاهراتهم

أعربت الفنانة إليسا عن فخرها بالشعب اللبناني؛ بسبب احتشاد الملايين في الساحات والميادين بجميع أرجاء البلاد، في تظاهرات تطالب بإقالة الحكومة اللبنانية.

وكتبت إليسا، تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"التاريخ لا يحترم إلا الأقوياء صباح الحرية".

وكانت المظاهرات اللبنانية انطلقت قبل 5 أيام في عدد من المناطق؛ بعد إطلاق ضريبة مالية على "الواتس آب" في لبنان، وهو الأمر الذي أثار غضب اللبنانيين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم، وقرروا القيام بعصيان مدني؛ لحين إقالة الحكومة اللبنانية، التي يرأسها سعد الحريري.

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