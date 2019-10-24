بياعة تضع شرطًا لمشاركة تيم حسن البطولة في أي عمل فنيَ

أكّدت الفنانة السّوريّة ديمة بياعة أنّها لا يوجد لديها مانع في مشاركة طليقها الفنان تيم حسن البطولة في أيّ عمل فنيّ، موضّحة أنّ الشّرط الوحيد لقبولها ذلك، هو أن يكون الدور جيّد والقصّة جيّدة، موضحة في تصريحات تلفزيونيّة: "ليه لا.. إحنا بالأخير فن وتمثيل.. إذا الدور حلو ليه لا.. وليه حتى ما أوافق".

أمّا عن اتّهامها بتعمد إثارة الجدل من خلال الفيديوهات التي تقوم بنشرها عبر حساباتها الرّسميّة على السوشال ميديا قالت: "يعني أكيد لا.. أنا مو فاضية حتى أثير الجدل.. عنا كتير شغلات في حياتنا حتى نعملها وفي نفس الوقت بيقولوا حتى مثير الجدل.. يعني أنا بعيش حياتي بشكل كتير طبيعي وما بشوف فيها حاجة غلط".

ودافعت عن برنامج"اكلناها" لمواطنها الفنان السوري باسم ياخور، بعد أن اتهمه البعض بإثارة الفتن بين الفنانين السوريين، قائلة: "إحنا نقول لازم نشوف الأجانب وليه مو بنعمل برامج جريئة مثل الأجانب.. بس لما القصة بتيجي لعندنا بنصير نتضايق".

يُذكر أنّ الفنانة السّوريّة ديمة بياعة تُشير بشكل غير مباشر وباستمرار من خلال ما تنشره إلى مدى التوافق ومتانة العلاقة التي تجمع زوجها الحالي المغربي أحمد الحلو بولديها من تيم؛ وهو الأمر الذي عرّض الفنان تيم حسن للهجوم؛ إذْ علّق العديد حول قلّة ظهور تيم حسن مع ولديه، فيما تساءل عدد منهم: كيف يرضى أنْ يترك ولديه يعيشان مع رجل غريب؟

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