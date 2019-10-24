شكرا لقرائتكم خبر عن الكرتون يكسب.. 114 مليون دولار حصيلة إيرادات فيلم الأنيمشن Abominable والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Abominable الأنيمشن 6 ملايين دولار زيادة في حصيلة إيراداته لهذا الأسبوع، وبالتالي وصل الإجمالى إلى 114 مليون و 725 ألف دولار، منذ طرحه في 27 سبتمبر الماضى، وتدور أحداث العمل الجديد حول مخلوق سحرى ضخم للغاية، يعثر على فتاة من العالم الحقيقي، وسرعان ما تحاول إعادته مرة أخرى للعالم الذى ينتمى اليه.

الفيلم من بطولة أصوات كلوي بينيت، ألبرت تساي، تينزينج نورجاي ترينور، جوزيف عزو، إدي إيزارد، سارة بولسون، تساي شين، ميشيل وونج، ريتش ديتل، جيمس هونج، كريستين لين، كيم ميلر، جيسون كو، تريفور ديفال، كارين هوي، ومن إخراج تود ويلدرمان، وجيل كولتون الذى قام بكتابة سيناريو الفيلم.

وكان قد تم منع فيلم الأنيمشن Abominable من العرض في دولة ماليزيا، حيث يتضمن الفيلم مشهدًا يظهر خريطة لـ بحر الصين الجنوبي وما يسمى بـ"خط التسعة" الذي تستخدمه الصين في معظم مناطق البحر، وتطالب ماليزيا وبروناي وفيتنام والفلبين وتايوان بحقهم في المياه الغنية بالموارد.

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وكان من المقرر أن يتم قص المشهد، ولكن تم رفض الفكرة من قبل شركة الإنتاج، ما أدى إلى تأكيد الموزع عدم طرحه في دولة ماليزيا، وفى الأيام الأخيرة تسبب إدراج مشهد الخريطة في منع الفيلم من العرض في دولة فيتنام أيضًا، حيث قاد وزير الخارجية في الفلبين الدعوات بمقاطعته من قبل الجمهور، وفى دولة ماليزيا، كانت قد أعطت هيئة الرقابة، Lembaga Penapis Filem أو LPF، موافقتها على طرح الفيلم في الميعاد المخطط له 7 نوفمبر المقبل بشرط أن يتم قطع المشهد.