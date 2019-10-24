شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سلامة شقيق مروى اللبنانية "ع الداون لوود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان أحمد سلامة بروفات العرض المسرحى "ع الداون لوود"، المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، ويشاركه البطولة الفنان علاء مرسى، ويقدم ضمن أحداث العرض دور شقيق الفنانة مروى اللبنانية، والتى تقع فى حب رجل صعيدى.

وعرض مؤخرًا لـ أحمد سلامة مسرحية "أول يوم جواز"، وشاركه فى بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، منهم أيمن إسماعيل وبتول وباهر الشافعي وشهد وأيمن حمودة وسحر ومحمد رشاد ومحمد عمر، ديكور دكتور أحمد عبد العزيز، تأليف محمود السنطى، وإخراج حسام الدين صلاح.

يذكر أن مسرحية ع الداون لوود من بطولة مروي اللبنانية، وعلاء مرسى، وأحمد سلامة، وسمسم شهاب، وبرلنتى فؤاد، ومن تأليف أيمن العوضى، وإخراج حسام الدين صلاح.