مليون ونصف تفصل فيلم "ولاد رزق 2" عن الـ100 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصل الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، الذي تم طرحه في عيد الأضحى في دور العرض السينمائي، تفوقه بشباك تذاكر موسم عيد الأضحى.

وحقق الفيلم بعد 11 أسبوعا من عرضه، إيراد قُدر بـ98 مليونا و382 ألفا و492 جنيهًا، ليتبقى له حوالي مليون ونصف فقط لتحقيق الـ100 مليون جنيه.

"ولاد رزق 2" تأليف صلاح الجهيني، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم قاسم، غادة عادل، نسرين أمين، إخراج طارق العريان.