محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
واصل الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، الذي تم طرحه في عيد الأضحى في دور العرض السينمائي، تفوقه بشباك تذاكر موسم عيد الأضحى.
وحقق الفيلم بعد 11 أسبوعا من عرضه، إيراد قُدر بـ98 مليونا و382 ألفا و492 جنيهًا، ليتبقى له حوالي مليون ونصف فقط لتحقيق الـ100 مليون جنيه.
"ولاد رزق 2" تأليف صلاح الجهيني، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم قاسم، غادة عادل، نسرين أمين، إخراج طارق العريان.
كانت هذه تفاصيل خبر مليون ونصف تفصل فيلم "ولاد رزق 2" عن الـ100 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.