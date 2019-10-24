فيديو| هكذا أُختتم عرض "3 أيام في الساحل" في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر المخرج مجدى الهوارى فيديو عبر إنستجرام، من ختام عرض مسرحية "3 أيام في الساحل"، بمهرجان موسم الرياض الترفيهي.

وعلق مجدى الهوارى على الفيديو: "تزعل ليه وتغل.. حلوة الدنيا بناس حواليك، خليك يلا حبيب الكل، الحمد لله والشكر لله، آخر ليلة عرض مسرحية 3 أيام في الساحل بموسم الرياض، أشكر الجمهور السعودي على الاستقبال والنجاح بيهم وأشكر هيئة الترفيه وشركة صلة علي المجهود العظيم، وأشكر كل من ساهم في هذا النجاح صديقي محمد هنيدي وكل أصدقائي النجوم الأبطال وأصدقائي شباب كايرو شو، بحبكم".

يذكر أن مسرحية "3 أيام في الساحل" إخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين، ويشارك محمد هنيدي بطولتها نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت والنجوم مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي.