فن ومشاهير

تراند اليوم : رانيا يوسف تنفعل بعد سؤالها عن ضرتها الفنانة الشهيرة: أكره الحديث عنها...

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انفعلت الفنانة بعد سؤالها عن ضرتها خلال برنامج "عرب وود" المذاع على قناة "روتانا".

وتفاجأت رانيا بسؤال حول علاقتها بضرتها السابقة الفنانة نادية الجندي ، فردت قائلة: "لا تسألوني عن نادية الجندي .. فأنا أكره الحديث عنها ونسيت كل تواريخ زواجي من أزواجي الثلاثة السابقين .. وأكره الحديث عن كل ما يخصهم".

وكانت رانيا يوسف متزوجة من المنتج والفنان المصري محمد مختار ، الذي بدوره كان متزوجا من الفنانة نادية الجندي.

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