تراند اليوم : هنا شيحة تصدم زوجها السابق أحمد فلوكس بتصريح ناري: مبقاش في "راجل" دلوقت...

وجهت الفنانة المصرية هنا شيحة رسالة غير مباشرة إلى طليقها الفنان أحمد فلوكس خلال ظهورها ببرنامج "عرب وود" المذاع على قناة روتانا.

وسُئلت الفنانة هنا شيحة عن مواصفات زوجها المستقبلي لتقول: "أتمنى إنه يبقى راجل .. كلمة راجل دي بتثمل حاجات كتير أوي أوي .. ودا بقا شيء نادر في عالمنا الجميل .. بس تمام".

وأضافت: "مبحبش الكدب .. ومبحبش الناس اللي بتكدب ودي أكتر حاجة بكرهها في حياتي".

وتابعت: "ممكن أتقبل أي شيء في الكون غير الكدب".

وكان الفنان أحمد فلوكس والفنانة هنا شيحة أعلنا انفصالهما بعد زواج لم يستمر لمدة طويلة دون إعلان التفاصيل.

