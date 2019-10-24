شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى يستعد لـ"تمثيلية" خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمود العسيلي لطرح كليب جديد بعنوان "تمثيلية"، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع الموسيقى أمير هادية، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

كان العسيلى قد أحيا مؤخرًا حفلاً غنائيًا في الجامعة المصرية الصينية، للترحيب بالطلاب الجدد، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وقدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة منها "يا ناس"، فوقي، مش مضمون، بعدتي ومبعدتيش، طول ما أنتي جمبى، يلا نفرح يلا، في حتة تانية، ترارام، الليلة.

يذكر أن آخر كليبات محمود العسيلي كليب "ملايين"، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، وتقول كلمات الأغنية: "فيه كتير حلوين فينهم وهي فين ده الحلوين درجات ده مفيش كده لا وكأني في الحياة عمري ما شوفت بنات، فيه ملايين أكيد جامدين وعمري في يوم ما شوفت كده حيرانين عيوني تايهين بنظرة عين خدتني أنا.. ملايين