هكذا ظهرت لقاء الخميسي في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: خضعت النجمة لقاء الخميسي لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور أحمد عبدالتواب "تيبو". ونشرت لقاء الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت في الصور بإطلالة أنيقة، ونالت الصور إعجاب متابعي ومحبي لقاء. وارتدت لقاء في الجلسة جيب منفوشة باللون الرمادي، ونسقت معها بلوزة بيضاء بكتف مكشوف، وانتعلت فى قدميها حذاءً مكشوفا بكعب عالٍ. يُذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "أبواب الشك"، وشارك فى بطولة العمل عدد من الفنانين على رأسهم خالد سليم وعائشة بن أحمد.

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